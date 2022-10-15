Роберт Хелениус: люди забыли, на что я способен
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Финский боксёр-тяжеловес Роберт Хелениус высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
«Люди начали забывать, на что я способен. Но я думаю, это связано с тем, что после возвращения у меня было несколько неудачных поединков. Однако с 2011 года я отправлял в нокаут таких бойцов, как Сэмюэл Питер и Леймон Брюстер, выигрывал у Чисоры, но травма плеча выбила меня. Мне потребовалось около восьми лет, чтобы набрать боевую форму. Сейчас чувствую, что могу стать чемпионом», — приводит слова Хелениуса BoxingScene.
Отборочный поединок в WBC между Робертом Хелениусом и Деонтеем Уайлдером возглавит вечер бокса Premier Boxing Champions, который пройдёт в ночь на 16 октября.
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