Леннокс Льюис оценил победу Уайлдера над Хелениусом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высоко оценил победу Деонтея Уайлдера над Робертом Хелениусом в вечер бокса Premier Boxing Champions 16 октября.



«Понравился ли мне нокаут? Естественно. То, как Деонтей покажет себя в возможных поединках с Энди Руисом, Энтони Джошуа или Александром Усиком, зависит от нокаутирующей мощи, и она у него, конечно, есть. Пока я видел только одного бойца, который поднялся после его удара и потом победил. Это был Тайсон Фьюри», — сказал Льюис в разговоре с YouTube-каналом Fight Hub TV.



Деонтей Уайлдер отправил Роберта Хелениуса в нокаут за три секунды до окончания первого раунда. Это 43-я победа американского бойца в профессиональной карьере, 42 из них он одержал нокаутом.