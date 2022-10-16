Махачев: не могу уважать таких людей, как Майкл Чендлер

Претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев в очередной раз раскритиковал бывшего чемпиона Bellator, а ныне соседа по дивизиону, американского ветерана Майкла Чендлера.
«Я в любом случае готовлюсь к тяжёлому поединку [с Оливейрой]. И я не собираюсь говорить, что это будет легко или что-то в этом роде, потому что я обязан отдавать должное этому парню. У него была тяжёлая жизнь и тяжёлый путь, и он провёл немало тяжёлых боёв в UFC.
Я обязан уважать Чарльза, но я не могу уважать таких людей, как Майкл Чендлер, который слишком много говорит… Кого он побил? Он побил Тони Фергюсона, который практически завершил карьеру. Он побил Дэна Хукера, у него две победы и два поражения в UFC, но он пытается снова заполучить титульный бой. Это так не работает», – сказал боец в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.
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