Дана Уайт: Хасбик надерёт задницу Макгрегору

Президент UFС Дана Уайт в шутку высказался о словесной перепалке между новым членом его промоушена, известным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.



«Хасбик надерёт задницу и даст по шее Конору, если они столкнутся друг с другом на улице», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на его интервью на канале My Mom's Basement with Robbie Fox в YouTube.



Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика: