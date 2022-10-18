Дана Уайт: Хасбик надерёт задницу Макгрегору

Президент UFС Дана Уайт в шутку высказался о словесной перепалке между новым членом его промоушена, известным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.
«Хасбик надерёт задницу и даст по шее Конору, если они столкнутся друг с другом на улице», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на его интервью на канале My Mom's Basement with Robbie Fox в YouTube.
Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
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