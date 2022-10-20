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Российский боец Михаил Мохнаткин дал прогноз на поединок Махачев — Оливейра на UFC 280

Российский боец Михаил Мохнаткин дал прогноз на поединок Махачев — Оливейра на UFC 280
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Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой состоится на турнире UFC 280.

«Махачев победит. Думаю, досрочно. Бой закончится досрочной победой Ислама», — сказал Мохнаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Турнир UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября мск. Поединок Ислама и Чарльза станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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