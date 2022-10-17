UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира и всего, что с ним связано.
Махачев техничнее Хабиба. Так думает чемпион
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сравнил Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым и объяснил разницу между ними.
«Ни один человек в UFC не доминировал в одном навыке так, как Хабиб. У него невероятная борьба и грэпплинг. Но и Ислам Махачев отличный борец. Кроме того, он фантастический ударник и более техничен, чем Хабиб. Оливейра постарается заставить его оставаться на ногах долгое время, и Исламу нужно будет показать, насколько он хорош в этом.
Я думаю, история Махачева только начинается. Миру ещё только предстоит увидеть, насколько он хорош», — приводит слова Кормье Sportskeeda со ссылкой на YouTube-канал Talking Brawls.
Пётр Ян против «розового пуделя»
В Абу-Даби выступит и Пётр Ян, который выйдет в третьем по значимости поединке вечера. Соперником россиянина будет экстравагантный Шон О`Мэлли, которого сам Ян называл «розовым пуделем». Даст ли американец конкурентный бой экс-чемпиону, или Пётр проедет по нему катком?
Абу-Даби — счастливый город Хабиба
Два заключительных боя в карьере Хабиб провёл в Абу-Даби — и оба выиграл! Было непросто, но Нурмагомедову хватило сил для побед. Хватит ли сил Махачеву?
Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра
Турнир UFC 280 с главным боем Ислам Махачев — Чарльз Оливейра состоится 22 октября в Абу-Даби. Начало бойцовского вечера — в 21:00 по московскому времени.
Бой жизни для Махачева. И Хабиба!
После ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта звание чемпиона UFC в лёгком весе надолго захватил Чарльз Оливейра. Но теперь за титулом приходит ещё один дагестанец — Ислам Махачев. Лучший друг Хабиба идёт на великолепной победной серии и готов «вернуть пояс на его законное место». Однако соперник невероятно опасен. Хватит ли Махачеву умений?
Полный кард UFC 280
Основной кард
- Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
- Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
- Петр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
- Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
- Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес).
Предварительный кард
- Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
- Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
- Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
- Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда (полулёгкий вес);
- Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
- Армен Петросян — Эй Джей Добсон;
- Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
- Кэрол Роса — Лина Лансберг (женский легчайший вес).
Ежегодный октябрьский турнир в Абу-Даби можно в полной мере называть домашним турниром Хабиба Нурмагомедова. Дружба с наследным принцем Думая привела к тому, что у Орла появился не только свой тренировочный зал на этой земле, но и турнир UFC в котором его менеджер Али Абдель Азиз практически формирует кард. Традиционно в нём принимают участие как парни из Дагестана, так и ребята из центральной России. Пётр Ян во второй раз подряд едет в Абу-Даби, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Сразится на арабской земле и Никита Крылов.
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