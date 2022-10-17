UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE

Махачев техничнее Хабиба. Так думает чемпион

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сравнил Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым и объяснил разницу между ними.



«Ни один человек в UFC не доминировал в одном навыке так, как Хабиб. У него невероятная борьба и грэпплинг. Но и Ислам Махачев отличный борец. Кроме того, он фантастический ударник и более техничен, чем Хабиб. Оливейра постарается заставить его оставаться на ногах долгое время, и Исламу нужно будет показать, насколько он хорош в этом.



Я думаю, история Махачева только начинается. Миру ещё только предстоит увидеть, насколько он хорош», — приводит слова Кормье Sportskeeda со ссылкой на YouTube-канал Talking Brawls.