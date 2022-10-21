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Эррол Спенс: Кроуфорд тянул месяцы, я мог бы подраться в ноябре

Эррол Спенс: Кроуфорд тянул месяцы, я мог бы подраться в ноябре
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Непобеждённый американский боксёр-профессионал Эррол Спенс признался, что был готов выйти на ринг со своим соотечественником, чемпионом мира в трёх весовых категориях и членом рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом в ноябре этого года.

«Кроуфорд тянул месяцы, я мог бы подраться в ноябре», — написал Спенс в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Кроуфорд и Спенс достигли соглашения о поединке в ноябре, однако позже инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил, что переговоры продолжаются до сих пор.

Ранее стало известно, что Кроуфорд проведёт титульный поединок с российским боксёром Давидом Аванесяном. Бой состоится 10 декабря в Омахе (США).

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Боксёр проиграл бой на 16-й секунде без единого удара.

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