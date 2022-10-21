Эррол Спенс: Кроуфорд тянул месяцы, я мог бы подраться в ноябре
Поделиться
Непобеждённый американский боксёр-профессионал Эррол Спенс признался, что был готов выйти на ринг со своим соотечественником, чемпионом мира в трёх весовых категориях и членом рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом в ноябре этого года.
«Кроуфорд тянул месяцы, я мог бы подраться в ноябре», — написал Спенс в своих социальных сетях.
Напомним, ранее сообщалось, что Кроуфорд и Спенс достигли соглашения о поединке в ноябре, однако позже инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил, что переговоры продолжаются до сих пор.
Ранее стало известно, что Кроуфорд проведёт титульный поединок с российским боксёром Давидом Аванесяном. Бой состоится 10 декабря в Омахе (США).
Боксёр проиграл бой на 16-й секунде без единого удара.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
12:57
-
12:40
-
12:13
-
12:05
-
11:51
-
11:32
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:31
-
10:17
-
10:04
-
09:46
-
09:31
-
09:19
-
08:21
-
08:16
-
08:13
-
08:05
-
08:04
-
00:53
-
00:03
- 20 октября 2022
-
23:49
-
22:53
-
22:15
-
22:05
-
21:48
-
21:17
-
21:03
-
20:31
-
19:50
-
19:37
-
19:24
Партнерский контент