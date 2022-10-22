Гамрот: Махачев побьёт Оливейру, скрещу пальцы за Ислама
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Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«Думаю, что Ислам одержит победу. Я скрещу пальцы за него. Думаю, что Ислам побьёт Оливейру, Махачев — один из самых жёстких парней в нашем дивизионе. Готов ли я сам побороться с ним? Конечно! Борьба в моей ДНК, джиу-джитсу тоже. Каждый раз когда я захожу в октагон, то использую борьбу. В потенциальном бою с Исламом будет то же самое», — приводит слова Гамрота Sportskeeda.
Бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. В этот же вечер Матеуш Гамрот проведёт поединок с Бенеилом Дариушем.
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