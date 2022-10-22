Брайс Митчелл: я заслужил титульный бой больше, чем Махачев

Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл усомнился в том, что Ислам Махачев заслужил титульной поединок с Чарльзом Оливейрой.
«Думаю, что победу одержит Чарльз, потому что Махачев не дрался с топовыми соперниками, чтобы заслужить титульный бой. Самая крупная победа Ислама была над Дэном Хукером. На самом деле, я считаю, что заслужил бой за титул больше, чем Махачев. Я в своём последнем бою победил Эдсона Барбозу, который, в свою очередь, расправился с Хукером. Так что технически я более статусный боец», — написал Митчелл на своей странице в социальной сети.
Бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби.
Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева в нашем канале Чемп.Fights.
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