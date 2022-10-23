Дана Уайт прокомментировал драку Чимаева и брата Хабиба на UFC 280
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал драку на турнире UFC 280, который состоялся вчера, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) между бойцами полусреднего веса (до 77 кг) Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым.
Напомним, бойцы устроили потасовку прямо возле клетки, однако их быстро разняли. Пока неизвестно, из-за чего произошёл конфликт.
«Что я могу сказать об этом парне? Такие вещи случаются, особенно с ним. Изначально я не знал, что он приехал на турнир. Его пригласила сторона Абу-Даби. Они как раз забронировали места позади меня», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.
Ранее экс-чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Махачева в бою с Оливейрой.
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