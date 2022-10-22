UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира и всего, что с ним связано.
Чукагян пришлось раздеться догола, чтобы сделать вес! Но трюк не помог
Американка армянского происхождения Кэтлин Чукагян вышла к весам с измождённым видом. Казалось, что она понимала результаты процедуры ещё до её начала. Но сдаваться девушка не собиралась. Она попросила вынести ширму и начала активно оголяться. После этого Чукагян ушла за ткань и осталась совершенно без одежды, но сделать вес так и не смогла. Расстроенная спортсменка приняла участие в традиционной церемонии фотографирования на весах, но было заметно, как тяжело ей даётся дальнейшее нахождение в зале.
Подробнее на «Чемпионате»:
Прямая трансляция боя Ислам Махачев – Чарльз Оливейра
Посмотреть трансляцию турнира UFC 280 с чемпионскими боями Махачев — Оливейра и Стерлинг — Диллашоу можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Пётр Ян против «розового пуделя»
В Абу-Даби выступит и Пётр Ян, который выйдет в третьем по значимости поединке вечера. Соперником россиянина будет экстравагантный Шон О`Мэлли, которого сам Ян называл «розовым пуделем». Даст ли американец конкурентный бой экс-чемпиону, или Пётр проедет по нему катком?
Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра
Турнир UFC 280 с главным боем Ислам Махачев — Чарльз Оливейра состоится 22 октября в Абу-Даби. Начало бойцовского вечера — в 21:00 по московскому времени.
Абу-Даби — счастливый город Хабиба
Два заключительных боя в карьере Хабиб провёл в Абу-Даби — и оба выиграл! Было непросто, но Нурмагомедову хватило сил для побед. Хватит ли сил Махачеву?
Бой жизни для Махачева. И Хабиба!
После ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта звание чемпиона UFC в лёгком весе надолго захватил Чарльз Оливейра. Но теперь за титулом приходит ещё один дагестанец — Ислам Махачев. Лучший друг Хабиба идёт на великолепной победной серии и готов «вернуть пояс на его законное место». Однако соперник невероятно опасен. Хватит ли Махачеву умений?
Полный кард UFC 280
Основной кард
- Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
- Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
- Петр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
- Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
- Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес).
Предварительный кард
- Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
- Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
- Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
- Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
- Армен Петросян — Эй Джей Добсон;
- Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
- Кэрол Роса — Лина Лансберг (женский легчайший вес).
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