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UFC 280: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, Пётр Ян — Шон О'Мэлли, где смотреть бой и турнир в Абу-Даби 22 октября, ставки

UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE
Игорь Брагин
UFC 280: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра
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«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию самого русского турнира UFC.

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за титул побьются американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет россиянин Пётр Ян, которому будет противостоять боец из США Шон О'Мэлли.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира и всего, что с ним связано.

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Прямая трансляция боя Ислам Махачев – Чарльз Оливейра Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра Полный кард UFC 280
Live Игорь Брагин

Чукагян пришлось раздеться догола, чтобы сделать вес! Но трюк не помог

Американка армянского происхождения Кэтлин Чукагян вышла к весам с измождённым видом. Казалось, что она понимала результаты процедуры ещё до её начала. Но сдаваться девушка не собиралась. Она попросила вынести ширму и начала активно оголяться. После этого Чукагян ушла за ткань и осталась совершенно без одежды, но сделать вес так и не смогла. Расстроенная спортсменка приняла участие в традиционной церемонии фотографирования на весах, но было заметно, как тяжело ей даётся дальнейшее нахождение в зале.

Подробнее на «Чемпионате»:

Американке пришлось раздеться догола, чтобы сделать вес! Но трюк не помог Американке пришлось раздеться догола, чтобы сделать вес! Но трюк не помог
08:19 Игорь Брагин

Прямая трансляция боя Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Посмотреть трансляцию турнира UFC 280 с чемпионскими боями Махачев — Оливейра и Стерлинг — Диллашоу можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

08:16 Игорь Брагин

Пётр Ян против «розового пуделя»

В Абу-Даби выступит и Пётр Ян, который выйдет в третьем по значимости поединке вечера. Соперником россиянина будет экстравагантный Шон О`Мэлли, которого сам Ян называл «розовым пуделем». Даст ли американец конкурентный бой экс-чемпиону, или Пётр проедет по нему катком?

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08:13 Игорь Брагин

Когда состоится UFC 280 с главным боем Махачев — Оливейра

Турнир UFC 280 с главным боем Ислам Махачев — Чарльз Оливейра состоится 22 октября в Абу-Даби. Начало бойцовского вечера — в 21:00 по московскому времени.

08:13 Игорь Брагин

Абу-Даби — счастливый город Хабиба

Два заключительных боя в карьере Хабиб провёл в Абу-Даби — и оба выиграл! Было непросто, но Нурмагомедову хватило сил для побед. Хватит ли сил Махачеву?

08:12 Игорь Брагин

Бой жизни для Махачева. И Хабиба!

После ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта звание чемпиона UFC в лёгком весе надолго захватил Чарльз Оливейра. Но теперь за титулом приходит ещё один дагестанец — Ислам Махачев. Лучший друг Хабиба идёт на великолепной победной серии и готов «вернуть пояс на его законное место». Однако соперник невероятно опасен. Хватит ли Махачеву умений?

08:10 Игорь Брагин

Полный кард UFC 280

Основной кард

  • Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
  • Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
  • Петр Ян — Шон О’Мэлли (легчайший вес);
  • Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот (лёгкий вес);
  • Кэтлин Чукагян — Манон Фиро (женский наилегчайший вес).

Предварительный кард

  • Белал Мухаммад — Шон Брэди (полусредний вес);
  • Махмуд Мурадов — Кайо Борральо (средний вес);
  • Волкан Оздемир — Никита Крылов (полутяжёлый вес);
  • Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
  • Армен Петросян — Эй Джей Добсон;
  • Мухаммад Мокаев — Мальком Гордон (наилегчайший вес);
  • Кэрол Роса — Лина Лансберг (женский легчайший вес).
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