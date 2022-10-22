UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE

Чукагян пришлось раздеться догола, чтобы сделать вес! Но трюк не помог

Американка армянского происхождения Кэтлин Чукагян вышла к весам с измождённым видом. Казалось, что она понимала результаты процедуры ещё до её начала. Но сдаваться девушка не собиралась. Она попросила вынести ширму и начала активно оголяться. После этого Чукагян ушла за ткань и осталась совершенно без одежды, но сделать вес так и не смогла. Расстроенная спортсменка приняла участие в традиционной церемонии фотографирования на весах, но было заметно, как тяжело ей даётся дальнейшее нахождение в зале.



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