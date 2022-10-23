Хабиб отреагировал на победу Махачева и высказался о его бое с Волкановски

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу одноклубника и соотечественника Ислама Махачева (23-1) в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-9), который состоялся вчера, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Махачев одержал досрочную победу во втором раунде, «задушив» Оливейру и став новым обладателем титула организации.

«22 года мы были вместе. Я говорил в прошлом году, он лучший боец pound-for-pound. Чарльз Оливейра – второй номер. И он досрочно одолел его. Мы отправимся в Австралию, чтобы сразиться с Волкановски. И мы его досрочно финишируем», – сказал Нурмагомедов в послематчевом интервью.

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на поражение Яна в бою с О’Мэлли.