Главный редактор журнала The Ring сравнил Усика с Мохаммедом Али

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер сравнил украинца Александра Усика с легендарным американским боксёром и абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Мохаммедом Али.
«Усик говорит, что хочет принести мир на планету. Мохаммед Али был больше, чем боксёром и спортсменом, его заботили проблемы реального мира. Александр Усик такой же. И родились они в один день. Это о чём-то говорит. У Али также было три пояса», — приводит слова Фишера WMMAA.
Напомним, Усик в последнем бою, прошедшем в августе этого года, победил британца Энтони Джошуа. Это был реванш. В первом противостоянии победу также добыл украинский боксёр.
Мохаммед Али скончался на 75-м году жизни 3 июня 2016 года. Боксёр становился победителем Олимпийских игр 1960 года и дважды — абсолютным чемпионом мира в профессионалах.
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