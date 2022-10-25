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Промоутер: Джо Джойс нокаутирует Джошуа. И Дюбуа сделает то же самое

Промоутер: Джо Джойс нокаутирует Джошуа. И Дюбуа сделает то же самое
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Фрэнк Уоррен, промоутер британских бойцов супертяжёлого веса Джо Джойса (15-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (17-1, 16 KO), считает, что его подопечные способны одержать досрочную победу над двукратным чемпионом мира и соотечественником Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Теперь я в состоянии забросить к нему Даниэля Дюбуа и Джо (после срыва переговоров с Джошуа и Фьюри. – Прим. «Чемпионата»). Если он не встретится с кем-то из них, то вряд ли соберёт кассу. Он не может сказать: «Почему я должен драться?» Он станет обязательным претендентом.

Его может нокаутировать любой. Я бы выставил любого из моих парней против него. Любого. Джо Джойс нокаутировал был его. И Дюбуа сделал бы то же самое», – приводит слова функционера издание Sky Sport.

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