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Стало известно имя потенциального соперника Энтони Джошуа на начало 2023 года

Стало известно имя потенциального соперника Энтони Джошуа на начало 2023 года
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Промоутер британского боксёра, бывшего чемпиона мира в тяжёлой весовой категории Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим боем американца может стать матч-реванш с Диллианом Уайтом в январе/феврале 2023 года.

Хирн сказал, что считает Уайта «вероятно, главным претендентом», если он победит Джермейна Франклина 26 ноября. Среди претендентов на бой с Джошуа Хирн также назвал Отто Валлина. Эти слова передаёт журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

В своём последнем поединке Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным решением судей от украинского боксёра Александра Усика. Это была вторая встреча бойцов на ринге. В первый раз Усик одержал победу единогласным судейским решением.

Энтони Джошуа провёл 27 поединков в профессиональном боксе и потерпел три поражения.

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