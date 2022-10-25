«Мой дорогой брат». Кадыров показал фото с Чимаевым. Тот отреагировал

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав совместное фото с известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Мой дорогой брат», — подписал фотографию глава Чеченской Республики.

Фото: Из личного архива Рамзана Кадырова

Чимаев отреагировал на публикацию Кадырова, сделав её репост в своих социальных сетях, сопроводив снимок следующей подписью: «Лучший».

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: