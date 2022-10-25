Рамирес рассказал, как он проведёт бой с Биволом

Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Дмитрием Биволом.

«Является ли Бивол самым опасным соперником в моей карьере? Я бы так не сказал. Мне приходилось драться со многими высококлассными боксёрами. Конечно, этот бой очень важен для меня, потому что он носит характер титульного. Но за свою карьеру я встречался с действительно хорошими бойцами. В бою с Биволом я буду лезть вперёд, буду выбрасывать много ударов. Это будет захватывающий поединок», — приводит слова Рамиреса FightHype.

Хильберто Рамиресу 31 год. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), где он выступал до 2019 года. В рамках полутяжёлого дивизиона мексиканец провёл пять боёв и во всех победил досрочно.