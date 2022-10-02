Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: ещё один мексиканец, ещё одна победа

Россиянин Дмитрий Бивол в мае сенсационно победил Сауля «Канело» Альвареса. Теперь Бивол – чемпион по версии WBA в полутяжёлом весе. И его ждёт защита титула в поединке с ещё одним мексиканцем – Хильберто Рамиресом. Дата боя – 5 ноября. Рассказываем, чего ждать от поединка.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Когда бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес

Бой за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом состоится 5 ноября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ).

Во сколько начало боя Бивол — Рамирес

Предполагается, что бой между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом начнётся около 14:00 мск 5 ноября 2022 года.

По какому каналу покажут бой Бивол — Рамирес, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. Информации о трансляции поединка Бивол — Рамирес на территории России на данный момент нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Дмитрий Бивол – Хильберто Рамирес

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.

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Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Форма Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса

Дмитрию Биволу на этот раз будет противостоять непобеждённый боксёр, но, скорее всего, бой для россиянина сложится легче, чем против Канело. Да, у Рамиреса 44 победы в 44 боях, но серьёзных противников не было. По сути, Хильберто методично бьёт соперников, которые ниже его уровнем. Тоже тактика, но вряд ли она поможет в борьбе с Биволом.



Дмитрий после победы над Канело окончательно вошел в пул топ-боксёров. Конечно, это придаст уверенности. То, что она не перейдёт в самоуверенность – однозначно. Ни о каком нокауте Бивол, скорее всего, не будет думать. Его козырь – потрясающая выносливость и грамотная раскладка на всей дистанции поединка. Ну а чтобы не заскучать, есть ещё и преимущество в технике. Рамиресу несдобровать.



Что до мексиканца, то его единственный шанс в этом бою – нокаут. У него отличный размах рук, хорошая работа на дистанции, но «перестоять» Бивола не получится. Выносливости и защиты Хильберто не хватает. Поэтому придётся рисковать, открываться, идти вперёд в надежде попасть.

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Интересно, что пять своих последних побед Рамирес одержал досрочно. Пожалуй, в первой половине боя мексиканец действительно может быть опасным. Но чем ближе концовка, тем сложнее ему будет устоять на ногах.

Прогноз на бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес

Рамирес — интересный боец, который может быть неудобным для многих благодаря своим габаритам. Мексиканец высокий и с хорошим размахом рук. Такие вещи могут сыграть важную роль в бою двух приблизительно равных соперников, но, к несчастью для мексиканца, Бивола таким не возьмёшь.

Дмитрий уже не раз доказывал свой высокий уровень и прекрасную школу бокса. Не так давно Бивол совершил апсет года, и теперь букмекеры дают на его победу слишком уж низкий коэффициент, на который ставить просто не имеет смысла. Мощного Рамиреса Дмитрию будет тяжело уронить, тем более что он никогда не славился нокаутирующим ударом.

Стихия Бивола – это полная доминация в бою и победа по очкам. Вот на это уже можно будет поставить, за хороший коэффициент.

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