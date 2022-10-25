Усик: не хочу драться с Джойсом, он как танк

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) ответил на вопрос о потенциальном бое с британским претендентом Джо Джойсом (15-0, 14 KO).

«Нет, я не хочу с ним драться, он как танк! Вы смотрели его бой? Шутки в сторону, я хочу драться за пояса», — приводит слова Усика известный журналист Майкл Бенсон.

Напомним, в последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был бой-реванш. Он состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл украинский боксёр (113-115, 115-113, 116-112).

Джойс в предыдущем поединке сошёлся с Джозефом Паркером. Поединок состоялся 24 сентября и завершился победой Джо нокаутом в 11-м раунде.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: