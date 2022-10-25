Достанет только Усик. 32 года назад Холифилд установил немыслимый рекорд

25 октября 1990 года состоялся чемпионский поединок в тяжёлом весе, в котором встретились Джеймс Бастер Дуглас и Эвандер Холифилд. На кону стояли пояса WBC, WBA и IBF, принадлежавшие Дугласу. То есть на тот момент Бастер был абсолютным чемпионом мира. Он взял эти титулы в скандальном бою с Майком Тайсоном, закончившимся победой андердога, впоследствии признанным одним из самых крупных апсетов в истории бокса.

Но тогда перед Дугласом была худшая версия Майка Тайсона, которого он смог дожать не без помощи рефери. А 25 октября 1990 года ему противостоял праймовый Эвандер Холифилд. На счету Холифилда уже было абсолютное чемпионство в первом тяжёлом весе. И он собирался повторить этот успех в тяжах, чтобы сотворить историю — стать первым боксёром, ставшим абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

К этому событию привлекли самого Шугара Рэя Леонарда в качестве ринг-анонсера. А третьим человеком в ринге был легендарный и беспристрастный рефери Миллс Лейн. Дуглас заметно превосходил Холифилда в габаритах: бывший крузер показал на весах 94 кг, а Бастер — 111 кг. Антропометрия также была на стороне чемпиона: 195 см против 189 см роста и 211 см против 198 см размаха рук. Такая внушительная разница в размахе рук могла сыграть ключевую роль.

Видео доступно на канале SHOWTIME Sports в Youtube. Права на видео принадлежат SHOWTIME Sports.

Но Эвандер брал своё за счёт скорости ударов в перестрелке джебами. Дуглас изредка отвечал хлёсткими джебами, однако никакого эффекта они не приносили. А Холифилд продолжал обстреливать чемпиона сериями. И большинство ударов достигало цели. А во втором раунде у него неоднократно проходил левый хук. Чемпион слишком низко держал руки.

Казалось, что такой декласс может длиться все 12 раундов, потому что более лёгкий Эвандер выглядел свежее и выносливее. Но всё закончилось довольно быстро — в третьем раунде Дуглас выбросил правый апперкот в воздух, а Холифилд оттянулся назад и нанёс сокрушительный оверхенд в ответ. Джеймс рухнул на канвас и долгое время не мог подняться. Так Эвандер указал Бастеру на его место, затратив на это всего лишь семь минут.

Эвандер Холифилд с чемпионскими поясами WBC, WBA, IBF Фото: Getty Images

Таким образом, Эвандер Холифилд стал абсолютным чемпионом в тяжёлом весе. И он по-прежнему остаётся единственным бойцом, кому удалось это сделать в двух весовых категориях. К повторению этого рекорда сейчас очень близок Александр Усик, которому не хватает одного пояса. Однако если украинцу удастся побить Тайсона Фьюри, то он превзойдёт американца, потому что у Усика будет четыре пояса. В то время как в эпоху выступлений Холифилда для абсолютного чемпионства было достаточно завоевать три титула.