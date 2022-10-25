UFC рассмотрит возможность проведения боя Ян — Диллашоу

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян свой следующий поединок может провести с американцем Ти Джеем Диллашоу.



«Бой Яна с Диллашоу возможен. В будущем пройдут соответствующие переговоры. Это один из вариантов», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в UFC.



В своём последнем поединке, который состоялся 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280, Пётр Ян проиграл американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. На том же турнире Ти Джей Диллашоу в титульном поединке досрочно уступил действующему чемпиону Алджамейну Стерлингу.



Пётр Ян провёл 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.