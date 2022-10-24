Ян может навсегда забыть про пояс? Что будет с карьерой Петра после нелепого поражения

Главным разочарованием турнира UFC 280 стал поединок Петра Яна, занимавшего первую строчку в рейтинге легчайшего веса. Звёздный россиянин, ещё недавно владевший чемпионским поясом, умудрился проиграть парню, идущему лишь на одиннадцатой строчке. Опустим решение судей, которые отработали откровенно бездарно. Факт остаётся фактом: Ян провёл очень слабый по своим меркам поединок и потерпел поражение от аутсайдера. Что будет дальше с его карьерой? Про пояс можно забыть?

Для начала отметим, что Пётр отлетел далеко назад в чемпионской гонке. Поражение от 11-го номера рейтинга серьёзно ударит по его репутации. Теперь Ян точно покинет топ-5 легчайшего веса UFC и, скорее всего, окажется где-то в районе седьмого-девятого места. Про поединки с лидерами пока придётся забыть: Яну обязательно припомнят его высокомерие и громкие слова. Условному Мерабу Двалишвили или Марлону Вера сейчас россиянин не нужен — как минимум на данном этапе карьеры. А Кори Сэндхаген нашему соотечественнику уже проигрывал.

Из участников текущего топ-5 Петру теоретически подходит только Ти Джей Диллашоу. Но после разгромного поражения от Алджамейна Стерлинга карьера легенды повисает в неопределённости. Диллашоу даже с учётом травмы дрался плохо, выглядел тяжёлым и неуклюжим. Сложилось ощущение, что после длительной дисквалификации Ти Джею сложно стать прежним. Не факт, что Дана Уайт сейчас решится свести американца с Яном, который может легко его разбить.

Тогда остаются парни с «трубой пониже, дымом пожиже». Лучше всего в качестве кандидатов смотрятся Роб Фонт и Доминик Круз. Оба в течение года проиграли Вере, у Фонта так и вовсе два поражения подряд. Стилистически оба неплохо подходят Петру, а Круз вдобавок легенда промоушена — победить экс-чемпиона всегда приятно. Если Яну дадут кого-то из них, то в случае успеха россиянин снова войдёт в список претендентов на пояс. Но не в шорт-лист: в легчайшем весе так много крутых ребят, что придётся подождать. И это ещё мы не учитываем возможное возвращение Генри Сехудо.

Тем не менее любые выкладки сейчас не имеют особого значения. Главное — как к очередному поражению отнесётся сам Пётр. Если наш соотечественник сумеет психологически перезагрузиться и проведёт серьёзную работу над ошибками — он вернёт себе статус суперзвезды. Два поражения в последних трёх боях явно говорят, что Яну нужно что-то принципиально менять. Однако с навыками и характером у россиянина точно проблем нет. Мы верим, что он вернётся в октагон ещё более сильным и заберёт пояс. Рано или поздно.