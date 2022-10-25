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Кормье: я так рад, что Ислам — чемпион

Кормье: я так рад, что Ислам — чемпион
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился впечатлениями от победы россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280.

«Долгое время казалось, что чемпионство Ислама Махачева — вопрос времени. Теперь Ислам стал чемпионом мира в лёгком весе. Я так рад этому и горжусь Махачевым. Он по-настоящему доминировал. Поздравляю, чемпион, ты вступил в клуб», — написал Кормье на своей странице в социальной сети.

На турнире смешанных единоборств UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби, Ислам Махачев одержал победу над бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

На счету Ислама Махачева 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы.

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