Шон О'Мэлли: только что пересмотрел бой с Яном, очень хорошая победа
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Британский боец UFC Шон О'Мэлли опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором оценил свой поединок с россиянином Петром Яном.
«Только что пересмотрел бой с Яном, очень хорошая победа», — написал О'Мэлли.
Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.
Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказал мнение, что россиянина Петра Яна «ограбили» в поединке с Шоном О’Мэлли.
Новость по темеСтерлинг: Яна ограбили в бою с О’Мэлли
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