Тренер Мендес: сейчас не время Хабиба, а время Махачева

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, высказался по поводу своего подопечного.

«Если бы Оливейра дрался с Хабибом, он столкнулся с бы с совершенно другим бойцом, нежели Махачев. С другим набором навыков. Но сейчас не время Хабиба, сейчас время Ислама. Махачев показал, что все мы знали про него — я, Хабиб, Абдулманап. С того злосчастного нокаута в 2015 году Ислам стал намного лучше, особенно его защита», — приводит слова Мендеса Submission Radio.

Напомним, Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Бенеил Дариуш в этот же вечер единогласным решением судей одолел Матеуша Гамрота.