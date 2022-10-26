Тренер Мендес: сейчас не время Хабиба, а время Махачева
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, высказался по поводу своего подопечного.
«Если бы Оливейра дрался с Хабибом, он столкнулся с бы с совершенно другим бойцом, нежели Махачев. С другим набором навыков. Но сейчас не время Хабиба, сейчас время Ислама. Махачев показал, что все мы знали про него — я, Хабиб, Абдулманап. С того злосчастного нокаута в 2015 году Ислам стал намного лучше, особенно его защита», — приводит слова Мендеса Submission Radio.
Напомним, Ислам Махачев на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Бенеил Дариуш в этот же вечер единогласным решением судей одолел Матеуша Гамрота.
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