«Шаг за шагом». Хабиб отреагировал на третье место Махачева в рейтинге P4P

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал обновление рейтинга pound-for-pound организации, в рамках которого его подопечный Ислам Махачев поднялся на третье место.

Напомним, на минувшем турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) Махачев победил удушающим приёмом бразильца Чарльза Оливейру.

«Шаг за шагом», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Топ-10 рейтинга pound-for-pound представлен ниже:

1. Александр Волкановски (Австралия)

2. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия)

3. Ислам Махачев (Россия)

4. Камару Усман (Нигерия)

5. Леон Эдвардс (Великобритания)

6. Фрэнсис Нганну (Камерун)

7. Чарльз Оливейра (Бразилия)

8. Алджамейн Стерлинг (США)

9. Иржи Прохазка (Чехия)

10. Дейвисон Фигейреду (Бразилия)