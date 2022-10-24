Конор Макгрегор дал совет Волкановски перед боем с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор поддержал действующего обладателя титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг), австралийца Алекса Волкановски в преддверии поединка с россиянином Исламом Махачевым, который, как ожидается, состоится в первом квартале следующего года.

Волкановски – в социальных сетях: «Уважение, брат. Мы будем рады твоему возвращению».

Макгрегор: «И мы продолжаем. Я был на твоём месте, не забывай. Полулёгкий вес наступает. Удачи. Я бы сказал — стань тяжелее. Стань мячом для боулинга. Вот что бы я сделал, учитывая твою текущую форму. Стиль шара для боулинга – это твой лучший шанс. Целься головой в грудную клетку».

Ранее наставник Махачева, Хабиб Нурмагомедов, объяснил, почему он побьёт Волкановски.