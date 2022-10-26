Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко 11 декабря

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксёрском вечере, который состоится 11 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).
В главном бою бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) встретится с экс-чемпионом в двух дивизионах пуэрториканцем Хосе Педрасой (29-3-1, 14 KO).
Теофимо Лопесу 25 лет. Боец завоевал первый титул в декабре 2019 года, досрочно остановив ганца Ричарда Комми. Спустя 10 месяцев американец объединил пояса, нанеся второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко. В конце минувшего года, после поражения от австралийца Джорджа Камбососа, Лопес принял решение подняться в первый полусредний вес (до 63,5 кг).
Хосе Педрасе 33 года. За свою карьеру пуэрториканец становился чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком весах и встречался с такими бойцами, как Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко и Хосе Карлос Рамирес.
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