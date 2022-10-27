«Он был первым, кто поверил в меня». Махачев обратился к Абдулманапу Нурмагомедову

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, обратился к своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался в июле 2020 года.
«Мой тренер был первым, кто поверил в меня, когда я только пришёл в зал и не думал о том, чтобы стать бойцом. Я не был каким-то особенным, не отличался от остальных — но на протяжении всей моей карьеры он верил в меня и говорил, что я буду чемпионом, просто надо тренироваться. И сегодня, когда я стал чемпионом, я бы очень хотел надеть этот пояс на своего тренера, в октагоне. Был бы ты рядом, это была бы ещё более значимая победа для меня. Пусть Всевышний дарует тебе наивысшую степень Рая, тренер», — написал Махачев в социальных сетях, приложив фото с Абдулманапом Нурмагомедовым и Хабибом Нурмагомедовым.
Ислам Махачев и Абдулманап Нурмагомедов
Фото: Личный архив Ислама Махачева
20 октября Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC, выиграв удушающим приёмом у Чарльза Оливейры.
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