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«Он был первым, кто поверил в меня». Махачев обратился к Абдулманапу Нурмагомедову

«Он был первым, кто поверил в меня». Махачев обратился к Абдулманапу Нурмагомедову
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, обратился к своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался в июле 2020 года.

«Мой тренер был первым, кто поверил в меня, когда я только пришёл в зал и не думал о том, чтобы стать бойцом. Я не был каким-то особенным, не отличался от остальных — но на протяжении всей моей карьеры он верил в меня и говорил, что я буду чемпионом, просто надо тренироваться. И сегодня, когда я стал чемпионом, я бы очень хотел надеть этот пояс на своего тренера, в октагоне. Был бы ты рядом, это была бы ещё более значимая победа для меня. Пусть Всевышний дарует тебе наивысшую степень Рая, тренер», — написал Махачев в социальных сетях, приложив фото с Абдулманапом Нурмагомедовым и Хабибом Нурмагомедовым.

Ислам Махачев и Абдулманап Нурмагомедов

Ислам Махачев и Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Личный архив Ислама Махачева

20 октября Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC, выиграв удушающим приёмом у Чарльза Оливейры.

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