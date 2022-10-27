Под какой трек Басты Бивол должен выйти на бой с Рамиресом? Опрос

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол выйдет на бой с мексиканцем Хильберто Рамиресом под трек известного российского рэпера Басты.
При этом не называется, какой именно трек будет звучать. В связи с этим «Чемпионат» предлагает опрос:
Баста, известный также как Василий Вакуленко, является поклонником бокса и самостоятельно занимается под руководством профессионального тренера. Исполнитель будет почётным гостем в Абу-Даби, где 5 ноября пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом и обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.
Хильберто Рамирес — экс-чемпион мира во втором среднем весе, где он выступал до 2019 года. В полутяжёлом дивизионе 31-летний боец провёл уже пять поединков и выиграл все пять.
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