«Он такой же». Мухаммад сравнил Хабиба с легендарным баскетболистом

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад рассказал о тренировках под руководством бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«На что следует обратить внимание – так это на его требования. Он требует от тебя самый максимум. Смотришь, как занимался Коби Брайант, как ходил в спортзал в четыре утра, — это заставляет других работать намного усерднее. Хабиб такой же. Хочется сделать ради него больше, хочется заставить себя работать намного усерднее — ради него», — сказал Мухаммад на канале ESPN MMA в YouTube.
В последнем бою Мухаммад техническим нокаутом победил соотечественника Шона Брэди. Поединок проходил на турнире UFC 280. Победа над Брэди стала для Белала восьмой подряд, он не проигрывал с января 2019 года.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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