Аскар Аскаров объявил об уходе из UFC

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшей весовой категории, Аскар Аскаров в своих социальных сетях сообщил, что покинул UFC.



«В связи с тем, что моё возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту (с Брэндоном Ройвалом. — прим. «Чемпионата»), я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ. Сначала приведём в порядок здоровье, а дальше будет видно, что и как», — написал Аскаров на своей странице.



Поединок между Ройвалом и Аскаровым должен был состояться 15 октября в рамках UFC Vegas 62. Российский боец отказался и от поединка в промежуточном весе.



В июне этого года Аскаров снялся с поединка с Алексом Перезом по неназванной причине.



В смешанных единоборствах Аскаров провёл 15 поединков, в которых одержал 13 побед.

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