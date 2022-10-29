Хабиб опубликовал фото любимого футболиста

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих социальных сетях фото любимого футболиста. Таковым является легендарный бразильский нападающий Роналдо.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реала» (Мадрид), двукратный обладатель «Золотого мяча». Футболист завершил карьеру в 2011 году.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса.
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