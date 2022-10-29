Бивол на бой с Рамиресом может выйти с российским флагом
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Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол может выйти на ринг в Абу-Даби 5 ноября для защиты титула чемпиона мира с российским флагом. Соперником россиянина будет мексиканец Хильберто Рамирес.
«Обсуждается вопрос о том, чтобы Бивол вышел на бой под флагом России. Многое будет зависеть от позиции WBA. Ведутся переговоры», — сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.
Сам боксёр также подтвердил эту информацию.
«Да, такое может быть. Вопрос в позиции WBA», — сказал Бивол.
Последний бой Бивол провёл против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Поединок состоялся 7 мая 2022 года и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе.
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