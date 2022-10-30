Аллен победил Каттара из-за травмы соперника и другие результаты UFC Vegas 63

В ночь на 30 октября в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. Главным событием вечера был бой американца Келвина Каттара и британца Арнольда Аллена. В ходе второго раунда бой был остановлен из-за травмы колена, которую Каттар получил в первом раунде. Таким образом, итогом поединка стала победа Аллена техническим нокаутом.



Также в ходе вечера состоялся ещё ряд боёв. Вашему вниманию – все результаты UFC Vegas 63.



Основной кард



Келвин Каттар – Арнольд Аллен – победа Аллена техническим нокаутом

Макс Гриффин – Тим Минс – победа Гриффина раздельным решением судей

Вальдо Кортес-Акоста – Джаред Вандераа – победа Акосты единогласным решением судей

Джош Фремд – Тресин Гор – победа Гора сабмишеном

Дастин Джейкоби – Халил Раунтри – победа Раунтри раздельным решением судей



Предварительный кард



Роман Долидзе – Филипп Хоус – победа Долидзе нокаутом в первом раунде

Андрей Орловский – Маркос Рожерио де Лима – победа де Лимы сабмишеном в первом раунде

Джозеф Холмс – Чун Ён Пак – победа Пака сабмишеном во втором раунде

Стив Гарсия – Чейз Хупер – победа Гарсии нокаутом в первом раунде

Коди Дёрден – Карлос Мота – победа Дёрдена единогласным решением судей

Кристиан Родригес – Джошуа Уимс – победа Родригеса сабмишеном в первом раунде

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