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Аллен победил Каттара из-за травмы соперника и другие результаты UFC Vegas 63

Аллен победил Каттара из-за травмы соперника и другие результаты UFC Vegas 63
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В ночь на 30 октября в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. Главным событием вечера был бой американца Келвина Каттара и британца Арнольда Аллена. В ходе второго раунда бой был остановлен из-за травмы колена, которую Каттар получил в первом раунде. Таким образом, итогом поединка стала победа Аллена техническим нокаутом.

Также в ходе вечера состоялся ещё ряд боёв. Вашему вниманию – все результаты UFC Vegas 63.

Основной кард

Келвин Каттар – Арнольд Аллен – победа Аллена техническим нокаутом
Макс Гриффин – Тим Минс – победа Гриффина раздельным решением судей
Вальдо Кортес-Акоста – Джаред Вандераа – победа Акосты единогласным решением судей
Джош Фремд – Тресин Гор – победа Гора сабмишеном
Дастин Джейкоби – Халил Раунтри – победа Раунтри раздельным решением судей

Предварительный кард

Роман Долидзе – Филипп Хоус – победа Долидзе нокаутом в первом раунде
Андрей Орловский – Маркос Рожерио де Лима – победа де Лимы сабмишеном в первом раунде
Джозеф Холмс – Чун Ён Пак – победа Пака сабмишеном во втором раунде
Стив Гарсия – Чейз Хупер – победа Гарсии нокаутом в первом раунде
Коди Дёрден – Карлос Мота – победа Дёрдена единогласным решением судей
Кристиан Родригес – Джошуа Уимс – победа Родригеса сабмишеном в первом раунде

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