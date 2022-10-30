Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 63

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 63
Комментарии

В ночь на 30 октября в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. Главным событием вечера был бой американца Келвина Каттара и британца Арнольда Аллена. В ходе второго раунда бой был остановлен из-за травмы колена, которую Каттар получил в первом раунде. Таким образом, итогом поединка стала победа Аллена техническим нокаутом.

Вскоре после окончания спортивного мероприятия в UFC назвали имена бойцов, которым достались денежные бонусы. Бонусы за лучшие выступления получили Тресин Гор (победил Джоша Фремда техническим нокаутом), Стив Гарсия (победил Чейза Хупера нокаутом в первом раунде), Кристиан Родригес (победил Джошуа Уимса сабмишеном в первом раунде), Роман Долидзе (победил Филиппа Хоуса нокаутом в первом раунде). Все они получили по $ 50 тыс.

Новость по теме
Аллен победил Каттара из-за травмы соперника и другие результаты UFC Vegas 63

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022