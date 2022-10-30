Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 63

В ночь на 30 октября в США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. Главным событием вечера был бой американца Келвина Каттара и британца Арнольда Аллена. В ходе второго раунда бой был остановлен из-за травмы колена, которую Каттар получил в первом раунде. Таким образом, итогом поединка стала победа Аллена техническим нокаутом.
Вскоре после окончания спортивного мероприятия в UFC назвали имена бойцов, которым достались денежные бонусы. Бонусы за лучшие выступления получили Тресин Гор (победил Джоша Фремда техническим нокаутом), Стив Гарсия (победил Чейза Хупера нокаутом в первом раунде), Кристиан Родригес (победил Джошуа Уимса сабмишеном в первом раунде), Роман Долидзе (победил Филиппа Хоуса нокаутом в первом раунде). Все они получили по $ 50 тыс.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках. Видеоролик:
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