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Опубликованы судейские записки боя Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис

Опубликованы судейские записки боя Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис
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Стали известны судейские записки поединка между бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко и американским боксёром Джэмейном Ортисом, состоявшегося в рамках большого боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Top Rank.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ломаченко единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111).

Судьи Марк Консентино и Франк Ломбарди отдали последние шесть раундов Ломаченко. По мнению Консентино, Ортис выиграл только четыре раунда, Ломбарди отдал американцу лишь три.

Судья Джон Маккей отдал Джэмейну Ортису пять раундов из 12.

Ломаченко в своём предыдущем бою одержал победу над ганским боксёром Ричардом Комми, Ортис стал победителем поединка с Джамелом Херрингом.

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