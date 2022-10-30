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Шакур Стивенсон: Ломаченко — больше не тот боец, каким он был

Шакур Стивенсон: Ломаченко — больше не тот боец, каким он был
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Американский непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон прокомментировал победу бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко над Джэмейном Ортисом.

Бой Ломаченко с Ортисом состоялся в ночь на 30 октября в рамках большого боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Top Rank. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Василия Ломаченко единогласным решением судей.

«Слишком медленный, слишком старомодный на вид. Ломаченко уже не тот боец, каким он был. Дэвин его выкурит», — написал Стивенсон на своей странице в социальной сети.

Сообщалось, что Ломаченко может провести следующий бой с Дэвином Хейни.

Шакур Стивенсон свой последний поединок провёл в сентябре с бразильцем Робсоном Консейсао и одержал победу единогласным решением судей. В профессиональной карьере Стивенсон провёл 19 боёв и не проиграл ни одного.

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