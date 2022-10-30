Шакур Стивенсон: Ломаченко — больше не тот боец, каким он был

Американский непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон прокомментировал победу бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко над Джэмейном Ортисом.
Бой Ломаченко с Ортисом состоялся в ночь на 30 октября в рамках большого боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией Top Rank. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Василия Ломаченко единогласным решением судей.
«Слишком медленный, слишком старомодный на вид. Ломаченко уже не тот боец, каким он был. Дэвин его выкурит», — написал Стивенсон на своей странице в социальной сети.
Сообщалось, что Ломаченко может провести следующий бой с Дэвином Хейни.
Шакур Стивенсон свой последний поединок провёл в сентябре с бразильцем Робсоном Консейсао и одержал победу единогласным решением судей. В профессиональной карьере Стивенсон провёл 19 боёв и не проиграл ни одного.
- 30 октября 2022
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
11:31
-
11:28
-
11:01
-
11:00
-
10:42
-
10:31
-
10:13
-
10:01
-
09:35
-
09:26
-
09:26
-
08:56
-
08:44
-
08:31
-
08:19
-
08:06
-
08:05
-
07:52
-
07:44
-
07:28
-
06:24
-
06:10
-
04:37
-
03:52
-
02:09
-
01:20
-
00:57
-
00:30
-
00:01
- 29 октября 2022
-
23:12
-
22:48
-
22:39