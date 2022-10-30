Бывший соперник Ломаченко: видимо, Ортис изучал мой бой с Василием

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес прокомментировал победу экс-чемпиона в трёх весовых категориях Василия Ломаченко над Джэмейном Ортисом.



Поединок Ломаченко и Ортиса возглавил боксёрской вечер на «Мэдисон Сквер Гарден». Бой продлился все двенадцать раундов и завершился победой Василия Ломаченко единогласным решением судей.



«Меня очень впечатлил Ортис. Я не ожидал такого от него. Видимо, они с командой какое-то время изучали мой поединок с Ломаченко. До определённого момента он выглядел хорошо, но против Василия нужно концентрироваться на последних раундах. Но в целом, на мой взгляд, Ортис способен с любым соперником устроить крупный и качественный бой», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.