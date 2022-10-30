Хэйни: не лучший бой Ломаченко, наш поединок стал бы украшением вечера

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хэйни заявил, что Василий Ломаченко был не в лучшем состоянии в бою с американцем Джэмейном Ортисом и поединок, на его взгляд, получился не таким зрелищным.



«Думаю, это было не лучшее выступление Ломаченко. Уверен, если бы на месте Ортиса был я, то наш поединок стал бы украшением этого вечера. Поздравляю Василия и надеюсь, что мы сможем провести этот бой», — приводит слова Хэйни BoxingScene.



Напомним, бой между Ломаченко и Ортисом состоялся сегодня, 30 октября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинского боксёра единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).

Промоутерская компания Top Rank планирует провести бой Ломаченко и Хэйни в 2023 году.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко.