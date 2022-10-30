Боб Арум: бой Хэйни и Ломаченко должен быть организован

Боб Арум, промоутер бывшего обладателя мировых титулов в трёх весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), заявил, что готов к организации поединка украинца с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).
«Хэйни против Ломаченко – тот бой в лёгком весе, который должен быть организован. И мы сделаем всё возможное, чтобы устроить борьбу за абсолютное чемпионство, которую хотят увидеть поклонники боёв. Это лучшие легковесы в мире, и их битва получится фантастической», – приводит слова функционера издание BoxingScene.
Сегодня, 30 октября, в Нью-Йорке (США) Ломаченко победил единогласным судейским решением американского проспекта Джэмейна Ортиса (16-1-1, 8 KO), нанеся ему дебютное поражение в карьере.
- 30 октября 2022
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:32
-
20:07
-
19:38
-
19:07
-
18:40
-
17:30
-
16:54
-
16:53
-
16:38
-
16:00
-
15:34
-
14:54
-
14:46
-
14:11
-
13:54
-
13:24
-
13:06
-
12:41
-
12:31
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
11:31
-
11:28
-
11:01
-
11:00
-
10:42
-
10:31
-
10:13
-
10:01
-
09:35
-
09:26