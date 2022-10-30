Боб Арум: бой Хэйни и Ломаченко должен быть организован

Боб Арум, промоутер бывшего обладателя мировых титулов в трёх весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), заявил, что готов к организации поединка украинца с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Хэйни против Ломаченко – тот бой в лёгком весе, который должен быть организован. И мы сделаем всё возможное, чтобы устроить борьбу за абсолютное чемпионство, которую хотят увидеть поклонники боёв. Это лучшие легковесы в мире, и их битва получится фантастической», – приводит слова функционера издание BoxingScene.

Сегодня, 30 октября, в Нью-Йорке (США) Ломаченко победил единогласным судейским решением американского проспекта Джэмейна Ортиса (16-1-1, 8 KO), нанеся ему дебютное поражение в карьере.