Райан Гарсия назвал основную проблему Ломаченко после его победы над Ортисом
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Американский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия прокомментировал результат претендентского поединка в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и соотечественником Джэмейном Ортисом (16-1-1, 8 KO).
Напомним, Ломаченко победил единогласным судейским решением (115-113, 116-112, 117-111), успешно вернувшись на ринг после 11-месячного отсутствия.
«Похоже на то, что Лома слишком мал для лёгкого веса», – написал Гарсия в социальных сетях.
Ожидается, что в начале 2023 года украинец бросит вызов абсолютному чемпиону дивизиона американцу Дэвину Хэйни (29-0, 15 KO).
Ранее в интервью Хэйни раскритиковал судейский вердикт в бою Ломаченко – Ортис.
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