Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия назвал основную проблему Ломаченко после его победы над Ортисом

Райан Гарсия назвал основную проблему Ломаченко после его победы над Ортисом
Комментарии

Американский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия прокомментировал результат претендентского поединка в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и соотечественником Джэмейном Ортисом (16-1-1, 8 KO).

Напомним, Ломаченко победил единогласным судейским решением (115-113, 116-112, 117-111), успешно вернувшись на ринг после 11-месячного отсутствия.

«Похоже на то, что Лома слишком мал для лёгкого веса», – написал Гарсия в социальных сетях.

Ожидается, что в начале 2023 года украинец бросит вызов абсолютному чемпиону дивизиона американцу Дэвину Хэйни (29-0, 15 KO).

Ранее в интервью Хэйни раскритиковал судейский вердикт в бою Ломаченко – Ортис.

Новость по теме
«Это возмутительно!» Дэвин Хэйни раскритиковал судейскую работу в бою Ломаченко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022