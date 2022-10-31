Ортис после боя с Ломаченко: боже, спасибо, что защитил меня

26-летний американский боксёр Джэмейн Ортис поделился эмоциями после боя с украинцем Василием Ломаченко.



«Боже, спасибо, что защитил меня на ринге прошлой ночью. Всем моим спонсорам, семье, друзьям и поклонникам, которые выступили со мной прошлой ночью, я искренне ценю вас всех. Возвращение будет сильным!» – написал Ортис на своей странице в социальной сети.



Василий Ломаченко одержал победу над Джэмейном Ортисом единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).



Двое судей, Марк Консентино и Франк Ломбарди, отдали последние шесть раундов Ломаченко. Третий судья, Джон Маккей, отдал Джэмейну Ортису пять раундов из 12.

Ломаченко, таким образом, одержал свою 17-ю победу в профессиональной карьере, проведя 19 боёв. Джэмейн Ортис потерпел первое поражение в карьере.