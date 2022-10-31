Ортис после боя с Ломаченко: боже, спасибо, что защитил меня

26-летний американский боксёр Джэмейн Ортис поделился эмоциями после боя с украинцем Василием Ломаченко.
«Боже, спасибо, что защитил меня на ринге прошлой ночью. Всем моим спонсорам, семье, друзьям и поклонникам, которые выступили со мной прошлой ночью, я искренне ценю вас всех. Возвращение будет сильным!» – написал Ортис на своей странице в социальной сети.
Василий Ломаченко одержал победу над Джэмейном Ортисом единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111).
Двое судей, Марк Консентино и Франк Ломбарди, отдали последние шесть раундов Ломаченко. Третий судья, Джон Маккей, отдал Джэмейну Ортису пять раундов из 12.
Ломаченко, таким образом, одержал свою 17-ю победу в профессиональной карьере, проведя 19 боёв. Джэмейн Ортис потерпел первое поражение в карьере.
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