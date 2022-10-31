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Махачев побывал в гостях у Кадырова. Фото

Махачев побывал в гостях у Кадырова. Фото
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Новый чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев отправился в гости к главе Чечни Рамзану Кадырову, информирует «Грозный-Информ». С собой российский боец привёз чемпионский пояс промоушена. Кроме того, Махачев также провёл встречу с чеченскими бойцами местного промоушена Absolute championship akhmat.

Фото: grozny-inform.ru

Фото: grozny-inform.ru

Напомним, Махачева завоевал чемпионский пояс UFC благодаря победе, одержанной в поединке с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное мероприятие прошло 22 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

Махачев показал, как борется с Кормье:

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