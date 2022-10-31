Андре Уорд не согласился с судейским счётом в бою Ломаченко — Ортис
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Андре Уорд прокомментировал результат поединка между легковесами Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и Джэмейном Ортисом (16-1-1, 8 KO), который состоялся на минувших выходных в Нью-Йорке (США). Напомним, Ломаченко победил единогласным судейским решением (115-113, 116-112 и 117-111).
«Я не считаю судейские записки корректными, поединок получился ближе. Ломаченко выступил как элитный боец.
Подготовка не всегда отражает поединок. Я видал ребят с лучшими диетологами и лучшими тренерами по физподготовке, но, чтобы взобраться на вершину, нужна стойкость. Лома – победитель, он был им всю свою жизнь, и вот что отличает его от Ортиса», – сказал Уорд в интервью ESPN.
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