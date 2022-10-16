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Андре Уорд назвал приоритетного соперника для Хэйни после победы над Камбососом

Андре Уорд назвал приоритетного соперника для Хэйни после победы над Камбососом
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Андре Уорд высказался о следующем сопернике абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Девина Хэйни после победы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом, который состоялся сегодня, 16 октября, в Австралии.

«Первое, что Хэйни нужно сделать, это отдохнуть. Он заслужил это. Насколько я понимаю, Ломаченко должен стать следующим. Однако мы не знаем, как долго ещё Хэйни способен выступать в лёгком весе.

Укладываться в вес всегда нелегко, но в какой-то момент это становится ощутимым. И сейчас Хэйни находится в таком положении. Он знает, что у него есть большие бои, и ему необязательно подниматься в следующий дивизион, но он должен понять, насколько тяжело ему даётся весосгонка», – сказал Уорд в эфире ESPN.

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