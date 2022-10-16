Андре Уорд назвал приоритетного соперника для Хэйни после победы над Камбососом

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Андре Уорд высказался о следующем сопернике абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Девина Хэйни после победы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом, который состоялся сегодня, 16 октября, в Австралии.
«Первое, что Хэйни нужно сделать, это отдохнуть. Он заслужил это. Насколько я понимаю, Ломаченко должен стать следующим. Однако мы не знаем, как долго ещё Хэйни способен выступать в лёгком весе.
Укладываться в вес всегда нелегко, но в какой-то момент это становится ощутимым. И сейчас Хэйни находится в таком положении. Он знает, что у него есть большие бои, и ему необязательно подниматься в следующий дивизион, но он должен понять, насколько тяжело ему даётся весосгонка», – сказал Уорд в эфире ESPN.
- 16 октября 2022
-
19:01
-
18:47
-
18:27
-
17:58
-
17:44
-
15:58
-
15:01
-
14:50
-
14:23
-
14:13
-
13:56
-
13:50
-
12:35
-
12:28
-
12:21
-
12:01
-
11:35
-
11:30
-
11:11
-
10:41
-
10:17
-
09:47
-
09:26
-
09:06
-
08:35
-
08:10
-
07:59
-
07:46
-
04:53
-
02:29
-
01:43
-
00:55
-
00:35
- 15 октября 2022
-
23:57
-
22:54