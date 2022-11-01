«Глупость сказал». Александр Емельяненко ответил на критику ММА от Карелина

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал заявление трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, который ранее раскритиковал MMA.
Карелин не считает, что смешанные единоборства можно назвать видом спорта и отметил, что бои ничему не научат молодое поколение.
«Глупость сказал Александр Карелин. Я очень чту его заслуги в спорте, в борьбе, на международной арене. Он — лицо своего вида спорта. Лучше борцов тяжеловесов просто нет.
Но у Карелина ведь есть опыт проведения смешанных единоборств. Он дрался с каким-то бойцом из Японии. Карелин тогда всю схватку проездил на заднице, а тот ему говорил в стойку подниматься. Хотя там вообще били ладошками, не по-мужски», — сказал Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.
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