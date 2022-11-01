«Учат смешивать водку с пивом». Карелин сам выступал в ММА — а теперь ругает этот спорт

Кто не знает Александра Карелина? Великий борец, выигравший три золота Олимпийских игр и обладающий невероятной харизмой. Из 892 поединков за карьеру Александр Александрович выиграл 887: чтобы вместить все его кубки и медали, не хватит и целого шкафа. После завершения спортивной карьеры Карелин успешно трудится на политической ниве и уже несколько созывов заседает в Государственной Думе РФ. Параллельно с завидной регулярностью критикуя смешанные единоборства.

«Чему смешанные единоборства могут научить молодое поколение? Как смешивать водку с пивом. Но возникают плохо прогнозируемые последствия – немного пропорции не соотнёс, и тебе уже дурно. Я убеждён, что это не вид спорта. Для меня очевидно, что это система проведения соревнований.

Фёдор Владимирович Емельяненко сделал очень многое для того, чтобы они применили самые правильные, самые верные новации из той части, которая называется зрелищем — но они даже здесь говорят на непонятном для меня языке шоу. И если бы Федя не был хорош в самбо, он бы не был столь угрожающе хорош в этих смешанных единоборствах.

И самое главное – что они будут смешивать? Как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца или представителя кекушина? Если у нас уважение к сопернику начинается с подстриженных накануне ногтей, то как мы можем перейти к тому, чтобы бить поверженного на полу?» — сказал Карелин на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Александр Карелин Фото: РИА Новости

При этом Александр Александрович словно забывает, что когда-то сам пробовал свои силы в смешанных единоборствах. Видимо, тогда они не казались ему «смешением водки и пива». В 1999 году Карелин, находящийся на пике карьеры, провёл поединок по правилам ММА. Российский борец ради этого приехал в Токио, где его оппонентом стал местный спортсмен Акира Маэда. На кону стояли солидный гонорар и спортивная честь Карелина: японец отчаянно оскорблял россиянина, который попросту не привык к трэш-току.

Тогда ММА ещё не совсем устоялись и каждый промоушен пользовался своей версией правил — иногда весьма экстравагантной. Вот и организация RINGS имела свои традиции: Карелин и Маэда не могли бить ногами и руками в партере, в стойке разрешалось атаковать ногами или открытыми ладонями. При этом работу в партере разрешалось прерывать, просто схватившись за канаты — за это просто снимали один балл. В общем, смешанными единоборствами это назвать было вполне можно, хотя отличий от нынешнего формата было множество.

Александр Карелин Фото: Getty Images

Впрочем, дебют в новом виде спорта Карелину удался просто блестяще. Пропустив пару болезненных лоу-киков, россиянин понял, что нужно бросаться в привычную стихию. И начал на протяжении почти 15 минут беспощадно крутить и ломать японца, который, кстати, на родине считался превосходным бойцом. Но для Маэды опыт борьбы с Карелиным оказался тяжелейшим: до финального гонга Акира откровенно выживал под атаками русского великана. После окончания проигранного в одну калитку боя Маэда ещё долго не мог отдышаться, безвольно лёжа на канвасе.

Любопытно, что весь солидный гонорар за победу Карелин отдал Федерации спортивной борьбы России. И потом с юмором вспоминал свой дебют в беседе с Иваном Ургантом: «Он вышел и дважды ударил меня по ноге приёмами из ударных техник. Лоу-кики это у них называется. Я понял, что это достаточно больно. Просто до этого я относился ко всему этому, конечно, с опаской, но я не думал, что всё это настолько ужасающе буквально будет, что больно будет именно мне. Вдруг вижу, нога летит мне в голову. И на подошве написано «47». Ну и я со страху вцепился в него, схватил его за голову, и вдруг услышал, что вчерашнее меню булькает у него в организме, плотный позыв. Дышать он не мог. Ну а потом ему стало как-то совсем тяжело, видимо. Остальное вы видели».

Подытоживая данную историю, можно привести слова самого Маэды. Японцу явно не понравилось соревноваться с русским великаном: «Я думал, что смогу победить его чувством дистанции в борьбе. Я думал, что смогу это сделать. Но Карелин так не думал. В какой-то момент я подумал, что мои кости могут сломаться. Я думал о том, как хват может быть таким крепким. Я словно был в объятиях гончей лошади, мускулы были такими же. Строение мышц как у легкоатлета – если ты не родился с таким телом, вне зависимости от того, сколько ты тренируешься, у тебя не будет подобного».