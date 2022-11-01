Российский боец ММА Писарев умер в возрасте 33 лет

Российский боец смешанных единоборств Александр Писарев умер в возрасте 33 лет.

«Александр Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления», — цитирует заявление команды ТАСС.

Писарев является чемпионом Москвы по рукопашному бою, чемпионом Москвы по грэпплингу, чемпионом центрального федерального округа по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА.

Всего на счету Писарева пять поединков в ММА, в которых он одержал три победы и потерпел два поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний поединок провёл в феврале 2020 году, уступив Максиму Усояну.