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Названы возможные причины смерти российского бойца Писарева

Названы возможные причины смерти российского бойца Писарева
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Названы вероятные причины смерти 33-летнего российского бойца Александра Писарева.

Предварительно, это отравление арбузом. Скорая помощь дважды приезжала домой к спортсмену. Боец и его жена жаловались на боли в животе. Женщину госпитализировали, а Александра спасти не удалось, приехавшие медики констатировали смерть. Предварительный диагноз — токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах.

Позже медики провели анализы и сделали вывод, что причиной смерти Александра Писарева стало отравление опиоидами. Супруга спортсмена рассказала, что накануне они с друзьями пили вино и ели сушёные грибы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Всего на счету Писарева пять поединков в ММА, в которых он одержал три победы и потерпел два поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights. Последний бой Писарев провёл в феврале 2020 году, уступив Максиму Усояну.

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